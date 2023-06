Stroppa ricorda Berlusconi: “Dava tanto a tutti! Quando giocavo al Milan…”

Sono in corso in questo momento al Duomo di Milano i funerali dell’ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi. Tra i presenti per l’ultimo saluto al Cavaliere anche Giovanni Stroppa, ex giocatore e allenatore del Milan. Un ricordo personale di Berlusconi: “Rimane il ricordo del privato, poiché il pubblico lo conosciamo un po’ tutti: è stato un vincente in tutti gli aspetti. La cosa bella è che dentro di noi c’è quel privato che non appartiene a tutti e che ci porteremo sempre dentro i nostri cuori”.