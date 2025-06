Stroppa: “Allegri è un vincente, lui uomo giusto per il Milan”

Dopo aver riportato la Cremonese in A Giovanni Stroppa si è appena separato dai lombrardi. Sentiamo le parole del tecnico...

In esclusiva a TMW Radio ha parlato Stroppa che ha detto: "Allegri è l'uomo più giusto per il Milan. Conosce l'ambiente, è un vincente, sono contento che ci sia lui al Milan. Cosa manca del passato? Io sono legato a Paolo Maldini, sono un neo-romantico e, al di là delle competenze, credo che Paolo abbia fatto un lavoro straordinario in un momento difficile al Milan".