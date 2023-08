Stroppa: “Sorpreso dagli addii di Maldini e Tonali, ma giocherà per il titolo”

Mancano sempre meno giorni all’inizio ufficiale del campionato. Il Milanha rivoluzionato la sua rosa e per tale motivo c’è grande attesa per la prima gara ufficiale dei rossoneri. I tifosi vogliono vedere subito come i nuovi acquisti si sono amalgamati con il resto del gruppo. Proprio del mercato del Milan ha parlato Giovanni Stroppa ai microfoni della Gazzetta dello Sport.