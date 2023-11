Strefezza a Dazn: “Oggi siamo a casa nostra, dobbiamo dare tutto”

Poco fa ha parlato il giocatore del Lecce Gabriel Strefezza in vista di Lecce vs Milan delle ore 15. Le sue parole...

In esclusiva a Dazn ha parlato poco fa Gabriel Strefezza che ha detto: “ Milan? Sappiamo che tutti giocatori forti, nazionali. È una grande squadra, ma non dobbiamo avere paura di nessuno. Oggi siamo a casa nostra, dobbiamo dare tutto e fare la stessa prestazione fatta a Roma ”.

“Quando giochi contro i campioni c’è bisogno di fare la fase difensiva. Ci siamo allenati bene in settimana, siamo pronti e dobbiamo dare tutto per portare i punti a casa”.

