Sticchi Damiani : “Così si rovina la favola. D’ora in poi cercheremo pestoni”

Il Milan non è tornato a vincere in campionato, pareggiando 2-2 il Lecce al Via del Mare. Dopo la partita, Saverio Sticchi Damiani, presidente dei salentini, è intervenuto ai microfoni di Dazn.

L'intervento del presidente sul gol del 3-2 annullato: "Il finale è stato una favola, una magia che ci eravamo costruiti con molta fatica, rovinata da un utilizzo del VAR che sta diventando diabolico. E' una cosa che ho detto tempo fa: se si utilizza il VAR per spaccare il capello nei confronti del Lecce, allora lo si deve fare anche nei confronti delle altre squadre. Usato così diventa un po' diabolico. Il giocatore subisce un mezzo pestone e poi si rialza, nessun giocatore del Milan si lamenta del fallo. D'ora in poi ogni volta che il Lecce subirà un gol cercheremo un pestone che sarà come quello di questa sera. Un pestone si trova sempre, un pestone non si nega a nessuno. Io parlo di regole. Si sta prendendo una direzione in cui se si vuole cercare un dettaglio minimo lo si trova. Ci sono partite in cui questo episodio non viene controllato, altre partite in cui questo episodio autorizza il VAR a rovinare una bella favola di calcio. Noi viviamo di passione, c'è una società che non fa calcio per business ma solo per passione. Con questa esasperazione di utilizzo del VAR rischiamo di rovinare il bello di questo sport. Un tiro da 35 metri che permette di ribaltare il risultato contro il Milan in una situazione magica... Sinceramente un utilizzo così del VAR rovina la favola. Da oggi in poi, lo ripeto, ogni volta che il Lecce subirà un gol cercheremo qualsiasi pestone, anche minimo, per ricordare a chi utilizza il VAR che in ogni situazione ci può essere una dinamica come quella di oggi".

Sfortuna o squadre analizzate più nel dettaglio di altre: "No, non penso a squadre penalizzate. Mi riferisco al fatto che ci dovrebbero essere dei criteri uniformi. E' oggettivo che in certe partite l'utilizzo del VAR sia super attento. Ad esempio contro la Roma abbiamo subito un rigore per un fallo di mano in cui la palla sfiora il polpastrello di Baschirotto. Niente da dire, così come se dobbiamo andare a vedere il contatto di questa sera se c'è il pestone e sicuramente c'è. Quello che dico non riguarda la mia squadra. Dobbiamo chiederci se un utilizzo esasperato del VAR è utile in assoluto e se questo utilizzo esasperato esiste in tutte le partite. Senza fare nessuna polemica sulla disparità tra le varie squadre. Anzi aggiungo che mi dedico faticosamente in questa piazza per trasmettere messaggi di educazione verso la classe arbitrale e verso chi governa la partita. A volte, per la mia tifoseria, passo anche per un presidente fin troppo accondiscendente o debole ed educato proprio per questo mio atteggiamento, che è costruttivo come è stato oggi".

