Sacchi: “Tonali? Certe cifre sono irrinunciabili. Scamacca ha potenzialità”

L'ex allenatore del Milan, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha commentato le prime mosse e la strategia di mercato del club rossonero

Redazione Il Milanista

Dopo l'allontanamento di Maldinie Massara, la società si è riorganizzata dal punto di vista dei quadri tecnici. Ora il mercato del Milansta cominciando a prendere forma e ci sono tante trattative in corso. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Arrigo Sacchi per parlare delle strategie rossonere. La sua opinione su Charles De Ketelaere, dopo un anno difficile: "L’impatto con la Serie A è sempre difficile per gli stranieri: vedi Platini o Rummenigge. Se il Milan crede in questa ragazzo è giusto che insista con lui, e lui deve capire che è arrivato il momento di dimostrare il suo valore".

Sacchi ha parlato della cessione di Tonali, che andrà al Newcastle per 80 milioni di euro: "Certe cifre, per una società come il Milan, sono irrinunciabili. Ma non bisogna disperare. Vedrete che punteranno sui giovani, magari non di grande nome, e proveranno a fare come il Napoli. Non dimentichiamoci che il Napoli ha vinto lo Scudetto dopo aver ceduto Koulibaly, Insigne, Mertens e Fabian Ruiz, ovvero i quattro più famosi".

Per l'attacco del Milan c'è in ballo anche il nome di Gianluca Scamacca: "Lo conosco bene, è un bravissimo ragazzo. Lui ha grandi potenzialità che, purtroppo, non sempre è riuscito a esprimere. A livello caratteriale deve fare un salto di qualità. Viene da una stagione così così, quindi è una scommessa. Mi auguro che capisca di essere di fronte a un’occasione importante, che non capita tutti i giorni".

A centrocampo arriverà Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea: "È un giocatore forte fisicamente, che fa molto movimento. E nel calcio di oggi fare movimento è fondamentale. E poi ha già una discreta esperienza internazionale e questo può aiutare tutto il gruppo a crescere".

Infine, un commento dell'ex tecnico sul quadro generale delle mosse del club finora: "La strategia è corretta. Gli americani sono molto attenti ai bilanci e io sono d'accordo con questa linea. È arrivato il momento di far valere le idee più dei soldi".