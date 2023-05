Spezia-Milan 2-0, il commento: il Milan cade tra turnover ed errori

Turnover per Pioli, che cambia diversi uomini in vista del ritorno della semifinale di Champions contro l'Inter. La squadra rossonera inizia subito gestendo il possesso. Al sesto minuto il Milan sfiora il vantaggio: bella iniziativa di Tonali, che finta il passaggio e buca la linea della difesa, colpendo il palo con un destro rasoterra. I padroni di casa poi intorno al quarto d'ora si fanno vedere in avanti creando un paio di situazioni insidiose. Ogni volta che il Milan affonda però si rende pericoloso. Prima con un tiro al volo di Saelemaekers che non trova la porta. Poi con un tiro potente di Theo su cui Dragowski si oppone in angolo. Lo Spezia riesce a trovare spazi soprattutto sulle corsie, mettendo in difficoltà sulla corsa i rossoneri, creando potenziali occasioni. Il tiro da fuori è un'opzione e ci prova anche Pobega, impegnando il portiere avversario. Il finale di tempo è favorevole allo Spezia che però non riesce ad infastidire Maignan. All'intervallo è 0-0.

La cronaca del secondo tempo

Nella ripresa parte forte lo Spezia, che mette dei palloni interessanti in area e costringe il Milan a difendersi. Il Milan si rende pericoloso con un inserimento di Diaz, atterrato in area da una leggera spinta. Bourabia mette i brividi al Milan con un tiro che però non centra lo specchio. Il Milan risponde ancora con Diaz, che colpisce il palo esterno a tu per tu con Dragowski. Pioli poco dopo l'ora di gioco opera due cambi: Ballo-Touré e De Ketelaere al posto di Theo Hernandez e Saelemaekers. E' Diaz ad accendere la maggior parte delle azioni rossonere in questa fase. Lo Spezia però è aggressivo e va subito in verticale dopo il recupero palla: Maignan deve respingere i tentativi prima di Nzola e poi di Ekdal. Dopo lo spavento Pioli mette in campo Giroud e Adli per Rebic e Diaz. Nzola è il pericolo costante per la retroguardia milanista. E dopo una fase di pressione, lo Spezia passa in vantaggio. Angolo di Esposito, Amian svetta e colpisce il palo di testa, Ballo-Touré non riesce a respingere e Wisniewski è il più lesto a mettere la palla in rete. A 7 dal 90' Pioli mette Calabria per Tomori. E alla ripresa lo Spezia raddoppia. Punizione dal limite di Esposito che trova la traiettoria giusta per superare la barriera e metterla all'incrocio. Subito il raddoppio, il Milan si riversa in avanti. Il forcing però è blando e confuso e lo Spezia gestisce bene il doppio vantaggio. Brutta battuta d'arresto per la lotta per la zona Champions e in vista dell'EuroDerby di ritorno. E, proprio al termine della partita, ecco le pagelle di Tiziano Crudeli: "Indecenti!!! Ora basta! Pioli, sei al capolinea!!!" <<<