Spalletti: “Per questa Nazionale nutro tanto amore, su Buffon…”

In mix zone dopo la vittoria contro la Moldavia ha parlato l'ormai ex ct azzurro Luciano Spalletti il quale ha detto: "Io ho tentato di dare delle scosse quando sono arrivato ma poi forse è stato peggio per quello che si è visto, Buffon mi ha brontolato 4-5 volte. Gigi mi è servito tanto. Ti rendi conto di aver fatto bene o male solo dopo, io ho fatto delle prove e mi sono impegnato. Auguro tutto il meglio alla Federazione e al nuovo allenatore che arriverà".

Su cosa si porterà dentro di questi due anni

"Il dispiacere per l'amore che ho per questa Nazionale... Stasera 7-8 bambini si sarebbero fatti arrotare dal nostro autobus pur di salutarci mentre arrivavamo. Si sono fatti 2-3 confronti sull'amore che abbiamo intorno e fino a che non sapremo restituirlo con le prestazione è segno che non abbiamo capito niente".