Spalletti: “Non mi sento abbandonato, ma ci sono da cambiare cose”

In conferenza stampa ha parlato ieri Luciano Spalletti che ha detto: "Polemiche poche... Non mi sento abbandonato e anche se fossi solo sono il responsabile di questa cosa qui. Non c'è nessuna compassione da fare a nessuno, ciò che mi dà più fastidio è quando qualcuno mi fa capire di voler venire in mio soccorso perché da solo per lui non ce la faccio. Questo mi manda in bestia. Sono passato da duemila situazioni e ci sono cose ancora più importanti accadute in passato".