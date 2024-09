Sousa: “Fonseca lotterà per lo Scudetto, Leao campione intermittente”

Su Fonseca: "Per Fonseca non è stato facile raccogliere l'eredità di Pioli, ma Paulo si è sempre adattato a ogni tipo di piazza, dallo Shakhtar alla Roma. Adesso si ritrova in un contesto in cui l'allenatore precedente era riuscito a far esprimere al meglio le due colonne della squadra, Theo e Leao. Il mercato è stato ottimo, quindi lotterà fino alla fine per lo Scudetto".