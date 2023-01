Sorpresa Milan, si pensa all’anticipo di cassa per un colpo a gennaio

Il Milansta attraversando un periodo molto complicato. Nel giro di una settimana infatti i Diavoli sono stati eliminati agli Ottavi di Finale di Coppa Italia e hanno perso la Supercoppa Italiana contro l’Inter. Anche in campionato i meneghini non hanno avuto molta fortuna, avendo pareggiato le ultime due sfide contro la Roma e il Lecce. La squadra di Pioli ha il dovere di rialzarsi immediatamente per continuare a lottare per lo Scudetto.