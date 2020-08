Soli parla del neo acquisto Roback: “Portato da Ibra, prima punta che svaria moltissimo”

MILANO – In esclusiva ai microfoni di Taca La Marca è intervenuto l’operatore di mercato ed esperto di calcio internazionale, in particolare di quello scandinavo, Alessandro Soli. Queste le sue dichiarazioni sul neo acquisto rossonero, Roback: “Gioca da prima punta ma svaria moltissimo sul fronte offensivo partendo anche da molto dietro. A mio giudizio puó giocare anche come seconda punta, dove potrebbe rientrare spesso per il tiro e tagliare dall’esterno verso l’area, grazie al suo dinamismo offensivo e la sua abilitá palla al piede. Deve diventare più freddo sottoporta e migliorare nel gioco aereo, di certo l’età è dalla sua parte. Un acquisto di prospettiva per la primavera del Milan, che ha battuto la concorrenza di club di prima fascia europei.”

Ma attenzione perché, proprio nelle ultimissime ore, è arrivata anche un’altra grandissima novità per il mercato rossonero. Ora Maldini tenta una magia: colpo grosso a “soli” 25 milioni di euro! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live