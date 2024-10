Il Milan sulle tracce di Skov Olsen: scopriamo insieme l’esterno…

Con la maglia dei rossoblù Skov Olsen ha collezionato 70 presenze e 3 gol. L'anno scorso tra campionato, coppa e Conference League ha segnato la bellezza di 26 gol complessivi. In questo inizio stagione invece ha giocato 12 partite (2 in Champions) e ha già messo a referto 4 reti, tutte in campionato. Skov Olsen e il suo club belga saranno avversari del Milan proprio nel prossimo turno di Champions League e in questo modo il Milana avrà l'occasione di visionarlo da vicino.