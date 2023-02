Berlusconi: “Il Milan è la mia squadra del cuore, il Monza invece…”

Oggi alle ore 18:00 , all'U-Power Stadium, è in programma il match di campionato tra Monza- Milan . Sarà una sfida delicata per Silvio Berlusconi , proprietario del club brianzolo e per oltre trent'anni alla guida del club rossonero. Berlusconi è stato il patron più vincente della storia del Milan , con 29 trofei in 31 anni di attività. Di seguito le sue parole ai microfoni di Sky.

"Il Milan è la mia squadra del cuore - ha confermato Berlusconi -. Andavo a vedere le partite dei rossoneri con mio papà, ce l’ho dentro da sempre. Quando perde il Milan ho il cuore distrutto, speriamo in un pareggio che non fa male a nessuno. Milan e Monza sono due cose diverse. Il Monza sono contento quando vince, batto le mani, ma non è ancora entrato nel mio cuore. Non so se mi emozionerò come in passato, ma vedere i rossoneri è sempre emozionante: in tv lo vedo sempre. Il Monza l’ho preso perché dopo 110 anni non era giusto che restasse in Serie D. Se dovessimo vincere lo Scudetto con il Monza dovremmo andare a giocare a 'San Siro'. Volevano distruggerlo, ora sembra che abbiano cambiato idea fortunatamente, perché 'San Siro' è nella storia".