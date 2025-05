Vediamo i risultati del weekend per il settore giovanile rossonero

Vincono Under 12, Under 15 e Under 17, eliminata dai playoff l'Under 16 maschile. Ecco il comunicato del Milan in merito...

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: "Risultati importanti nel primo fine settimana del mese di maggio per le giovanili rossonere. Vince ancora la Primavera maschile, che tiene vive le speranze di un posto nei playoff. 4-0 contro l'Udinese e, a due giornate dal termine, un punto da recuperare sul Verona per rientrare tra le prime sei. Continua il cammino delle Under 17 e 15 femminili, impegnate nelle rispettive fasi interregionali: vittorie contro Sampdoria e Atalanta e strada tracciata verso le fasi finali della stagione. Annata che termina invece per l'Under 16 maschile, che batte l'Inter negli Ottavi di ritorno ma viene eliminata per via del miglior piazzamento in campionato dei nerazzurri. 0-0 nella gara d'andata per l'Under 15, in trasferta contro l'Empoli".