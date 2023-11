Milan, i risultati del Settore Giovanile nel primo weekend di novembre

Anche quello appena trascorso è stato un weekend intenso per il settore giovanile. Il sito ufficiale del Milanha riepilogato tutti i risultati. Il quadro completo: "Nel primo weekend di novembre del Settore Giovanile rossonero spiccano le due importanti vittorie in trasferta di Under 18 e Under 17, che così si confermano al comando delle rispettive classifiche: 17 punti in 8 giornate per i ragazzi di Terni; punteggio pieno (24 punti su 24) in otto turni per la squadra di Renna. 100% di vittorie anche per l'Under 15, che prosegue il suo ottimo inizio di stagione superando il Lecco al PUMA House of Football: in generale, ottimo fine settimana per le rappresentative "più giovani" in termini d'età. Vincono, per confermarsi ai piani alti delle rispettive classifiche, anche Primavera femminile, Under 17 femminile e Under 16.