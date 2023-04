Settore Giovanile Milan, tutte le partite in programma nel fine settimana

Il Settore Giovanile del Milan è pronto a tornare in campo per un altro weekend ricco di eventi. C’è grande attesa per la Primavera Femminile che, dopo la vittoria della Viareggio Women’s Cup, affronterà la Roma (a soli sei punti dalle rossonere).

Torna in campo anche la Primavera di mister Abate, che sabato pomeriggio alle 15 ospita il Torino al PUMA House of Football. L’Under 18 sfiderà la Spal, mentre l’Uner 15 e 16 saranno impegnate contro il Sudtirol. Continua invece l’Interregionale per l’Under 17 e Under 15 femminile, rispettivamente in campo contro Cesena e Vicenza. Vediamo di seguito tutte le partite in programma in questo weekend: