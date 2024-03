Serie A, ora l’ultima sosta nazionali: si tornerà a giocare a fine marzo

Dopo il posticipo di ieri sera tra Inter e Napoli si ferma la Serie A per l'ultima sosta della stagione 2023-2024. Le partite riprenderanno..

Dopo il posticipo di ieri sera tra Inter e Napoli si ferma la Serie A per l'ultima sosta della stagione 2023-2024. Le partite riprenderanno sabato 30 marzo dopo gli impegni delle nazionali. Il Milan al rientro se la vedrà al Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, alla quale è stata rinviata l'ultima gara a causa di un malore che ha colpito Joe Barone.

