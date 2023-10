Seedorf: “Leao-Mbappé? Non c’è paragone in questo momento”

L'ex centrocampista del Milan ha commentato la sconfitta per 3-0 dei rossoneri contro il PSG, soffermandosi sulla prestazione di Rafa Leao

Ieri il Milan ha perso 3-0 contro il PSG nella terza partita del girone di Champions League. Ora i rossoneri sono ultimi nel raggruppamento a quota 2 punti. Ai microfoni di Prime Video, Clarence Seedorf ha commentato il risultato.

Le parole dell'ex rossonero: "A livello di mentalità, è giusto che il PSG abbia spinto alla fine. Il Milan dopo 60 minuti aveva lasciato a casa le speranze. Quando giochi contro queste squadre non puoi giocare allo stesso modo con cui giochi in Serie A, che non è allo stesso livello. Non puoi permettertelo. Le azioni pericolose spesso arrivano perché in tanti sono fuori posizione".

L'opinione su Leao: "Non c'è paragone con Mbappé in questo momento. La continuità con cui il francese fa le cose da anni è sotto gli occhi di tutti, mentre Leao ha fatto buone cose ma noi siamo su un altro livello. Non possiamo dire sempre che sia bravo, che abbia fatto una buona giocata. Questo giocatore può e deve fare molto di più, può determinare le partite. Deve migliorare nei movimenti senza palla. Si è messo sulle spalle una cifra importante e le critiche arriveranno, ma sono giustificate perché sa di poter fare di più".

