Tutti gli aneddoti su Liberali raccontati dal talent scout della Dominante

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato Mauro Sala, responsabile del settore giovanile de La Dominante, club dove il crac rossonero Mattia Liberali ha mosso i primi passi il quale ha detto: "So che a questa età è facile montarsi la testa, quindi mi auguro che continui invece ad averla sulle spalle ma so che la famiglia è sana e non ama esporsi. Noi siamo contenti che un nostro giocatore stia facendo questo percorso, per La Dominante è un altro grande successo".