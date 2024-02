Scaroni: “Abbiamo ascoltato Sala, ribadendo la nostra priorità: S.Donato”

Nella mattinata di ieri Milan ed Inter , su invito del Comune di Milano , hanno incontrato il Sindaco Giuseppe Sala a Palazzo Marino. Nell'incontro è stato illustrato ai due club un piano per la ristrutturazione di San Siro.

Raggiunto da " Il Cittadino " in esclusiva, il presidente del Milan Paolo Scaroni conferma l'impegno del club rossonero verso il Comune di San Donato con l'area San Francesco.

