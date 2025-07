Savicevic: “Per Allegri parlano i risultati, è un bravissimo tecnico”

L'ex rossonero Dejan Savicevic ha parlato del Milan in vista della prossima stagione. Sentiamo le sue parole...

In esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha parlato Dejan Savicevic il quale ha detto: “Max mi è simpatico e non soltanto perché è tornato ad allenare il Milan. Contro di lui ho esordito in Serie A, a Pescara nel 1992. Abbiamo vinto 5-4. E Allegri ha segnato il suo primo gol proprio contro di noi. Al pronti via, una partita pazza, la ricordo molto bene, Franco Baresi ha fatto due autoreti nel giro di quattro minuti. Incredibile. Poi Marco Van Basten, fatto meno incredibile e scontato, ha segnato tre gol, alla sua maniera”.

Ancora le sue parole

“Allegri? Cosa devo pensare? Parlano i risultati. Al primo anno ha vinto con il Milan, nella Juve ha dominato. È un bravissimo tecnico, conosce il calcio, conosce gli uomini, sa gestire le situazioni. Io penso che farà bene anche nel prossimo Milan, che è ancora in costruzione. Vediamo”.