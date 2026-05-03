Ecco le formazioni ufficiali del match in programma tra poco tra Sassuolo e Milan. Le scelte iniziali di Grosso e Allegri.
Tra poco scenderanno in campo, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo e Milan nella partita valida per la 35esima giornata di Serie A. Di seguito ecco le formazioni ufficiali del match appena annunciate:
Milan (3-5-2):
Maignan;Tomori, gabbia, Pavlovic;Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan;Nkunku, Leao.
All: Allegri
Sassuolo (4-3-3):
Turati;Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia;Koné, Matic, Thorstvedt;Berardi, Nzola, Laurienté.All: Grosso
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