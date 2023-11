Salvini duro: “Pioli chiedi scusa. Hanno indossato indegnamente…”

Il Milan cade in casa sotto i colpi dell'Udinese. A commentare la partita andata in scena ieri, ci ha pensato un "tifoso speciale"...

Il Milan cade in casa sotto i colpi dell'Udinese. A commentare la partita andata in scena ieri, ci ha pensato un "tifoso speciale". Parliamo di Matteo Salvini, non solo un uomo di politica, ma anche un cuore rossonero. Queste le sue parole apparse sui social.

Il primo commento sulla partita: "Imbarazzanti. In campo e in panchina". Salvini non apprezzato la prestazione dei rossoneri. Poi un'analisi un po' più lunga: "Senza dignità, senza schemi, senza grinta, senza cuore. Pioli, e con te chi stasera ha indegnamene indossato la maglia rossonera, chiedete scusa". Poi ancora un commento sul tecnico rossonero: "Pioli chiedi scusa".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.