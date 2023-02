Sindaco Sala: “San Siro potrebbe non essere abbattuto, ecco il motivo”

Come riporta Calciomercato.com, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha avuto in mattinata dei contatti con Milan e Inter per capire quali sono le loro intenzioni in merito a San Siro e dopo l'incontro ha detto: "San Siro non lo vuole più nessuno, è evidente. Non è un problema di costi, ma le società ritengono di non poter ottenere abbastanza ricavi. Sono amareggiato da sindaco, da cittadino e da tifoso, ma ormai lo avevamo già capito. Sarà un problema in più per il Comune. Ho sempre detto che, se il nuovo stadio sorgesse nella stessa zona di San Siro, non poteva coesistere con il Meazza. Con La Maura il discorso cambia, ma saremmo costretti a trovare una nuova soluzione per San Siro. Lo stadio Mezza non può rientrare negli interessi istituzionali del Comune, l'unica possibilità è aprire a enti che vogliono organizzare eventi e concerti".