Sala si rivolge a Milan e Inter: “Vi do San Siro per 1 milione l’anno”

Il Sindaco di Milano, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato del futuro di San Siro, rivolgendosi a Milan e Inter. Le sue parole

Lorenzo Focolari Redattore 14 febbraio 2024 (modifica il 14 febbraio 2024 | 09:59)

La questione stadiocontinua a essere d'attualità sia per il Milanche per l'Inter. Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato di San Siro e si è rivolto ai due club milanesi.

Il futuro di San Siro: "E' legittimo che le squadre cerchino la possibilità di fare un altro stadio perché si patrimonializzano. Così come è doveroso che io difenda lo stadio, anche perché, se vanno via, cosa faccio con San Siro? Dovrò trovare una soluzione e metterlo in vendita. Non è semplice oggi fare uno stadio in un territorio molto urbanizzato. Sapendo che le squadre hanno garantito di stare a San Siro fino al 30 giugno del 2030, si parla comunque di un percorso lungo. Anche se solo apparentemente, conoscendo le complessità amministrative, potrebbe essere lunghissimo fino a un certo punto".

La proposta: "Io non voglio fare i conti in tasca a Inter e Milan, ma fare uno stadio nuovo, serio, costa almeno 1,2 miliardi. Almeno. Allora io dico alle squadre: San Siro vale 100 milioni, con un diritto di superficie a 90 anni mi date 1 milione l'anno. Certo che dovrete ristrutturarlo, ma le cifre sono sostanzialmente diverse. Se non si possono fare i lavori mentre si gioca allora hanno ragione le squadre ma, se si può, il mio invito è rifletterci. Anche perché il PSG è costretto ad andare fuori Parigi, il Bayern è lontano lontano".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.