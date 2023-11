Sala replica a Salvini: “Vincolo su San Siro? Lo avete messo voi!”

Continua a far discutere il futuro di San Siro e in particolare la creazione dei nuovi stadi di Milan e Inter fuori dalla città di Milano. Proprio sull’argomento è tornato il sindaco Giuseppe Sala . Il numero uno di Milano attraverso il proprio profilo Instagram ha risposto alle accuse di Salvini sul tema del vincolo su San Siro.

“Vorrei educatamente replicare alle accuse che il Ministro Salvini mi rivolge oggi. Una ad una […] “Sullo stadio è tutta colpa del Sindaco”. Ma devo tirar fuori le sue dichiarazioni di questi anni, sempre contraddittorie? Dobbiamo parlare del vincolo che il vostro Governo ha posto e che certamente non aiuta? E comunque i conti si faranno alla fine. Ribadendo di essere sempre pronto al confronto per il bene di Milano , la saluto cordialmente”.

