Sala: “Nuovo stadio Milan e Inter? È arrivato il momento di accelerare!”

Si attende un nuovo pronunciamento del Collegio: “Io non posso che comprendere in pieno le loro ragioni. La richiesta di indizione di un referendum per il mantenimento di San Siro (non previsto dal progetto) è stata respinta in prima battuta dal Collegio dei Garanti, nominato dal Consiglio Comunale, ma poi rimessa in discussione dal Tar; ora si attende un nuovo pronunciamento da parte del Collegio stesso. Sul vincolo che potrebbe essere posto dalla Soprintendenza manca ancora una parola definitiva”.