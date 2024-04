Sala sul nuovo stadio del Milan: “San Siro credibile. Su Cardinale dico…”

C'è un tema che è sempre verde in casa rossonera, ovvero quello relativo al nuovo stadio del Milan. I rossoneri stanno facendo passi...

Stefania Palminteri Redattore 5 aprile - 12:24

C'è un tema che è sempre verde in casa rossonera, ovvero quello relativo al nuovo stadio del Milan. I rossoneri stanno facendo passi avanti per il nuovo impianto a San Donato, ma non sarebbe da escludere una possibile soluzione B, ovvero la ristrutturazione di San Siro. Il sindaco di Milano Beppe Sala rilancia proprio questa. Ecco le sue parole riportate da 'La Gazzetta dello Sport'.

"Io penso di sì. È chiaro che ci sono dei lavori che non impatterebbero sulla cerimonia di apertura quindi io non perderei tempo. Credo che quella possa essere la soluzione. Ho sentito e apprezzo le parole di pragmatismo di Gerry Cardinale. La cosa positiva è che Inter e Milan hanno mandato a Webuild le loro necessità e ce l’hanno comunicato formalmente, in maniera tale che le possa considerare nella costruzione del progetto. Quello che sto facendo con i miei uffici è continuare a spingere perché vengano rispettati i tempi e perché è importante che per giugno noi possiamo costituire un’alternativa credibile ai progetti di San Donato e Rozzano".

