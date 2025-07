Saelemaekers: “Il Milan deve tornare in alto, spero di poter...”

Il giocatore rossonero Alexis Saelemaekers ha parlato del connazionale Kevin De Bruyne. Sentiamo le sue parole...

In esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha parlato Alexis Saelemaekers il quale ha detto: “L’obiettivo stagionale mio e del Milan? Tornare in Champions, ma pensiamo a una partita alla volta. A fare più punti possibili. Sempre con i piedi per terra”.

Ancora le sue parole

“A livello personale? Spero di avere lo stesso rendimento dello scorso anno, di giocare tante partite e di aiutare la squadra a vincere. Il Milan deve tornare in alto, essere competitivo in A e nelle altre competizioni. Noi nuovi daremo il massimo e chi era qui lo scorso anno farà di tutto per dimenticare certe delusioni. Ripartiamo da zero con voglia e ambizioni”.