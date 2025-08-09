Saelemaekers da esubero a punto fermo: per Allegri non si muove
Lorenzo Focolari
9 Agosto, 13:40
Vediamo le ultime da Casa Milan per quanto riguarda i rossoneri. Tra campo e trattative estive di mercato...

Alexis Saelemaekers sta impressionando il tecnico rossonero Max Allegri in questo inizio di stagione. Il giocatore belga ha impressionato tutti a Milanello. Dal suo rientro dopo il prestito alla Roma, il trequartista sta convincendo davvero tutti.

Per Allegri è incedibile

Per Max Allegri il belga è incedibile. Tuttavia l’Aston Villa, club di Premier League, è interessato a rilevarlo a titolo definitivo e la società rossonera sarebbe intenzionata ad ascoltare le proposte. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni a riguardo.

