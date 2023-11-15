Sacchi: “Milan altalenante, azzecca una partita e ne sbaglia un’altra”

E' intervenuto così Arrigo Sacchi, ai microfoni della Rai, in vista del ritiro dell'Under 21 di Milano Marittima. Tra i temi principali...

E’ intervenuto così Arrigo Sacchi, ai microfoni della Rai, in vista del ritiro dell’Under 21 di Milano Marittima. Tra i temi principali chiaramente l’attuale momento del Milan:

Come vede il Milan in questo momento?

“Oggi sono altalenanti, azzeccano una partita, ne sbagliano un’altra, secondo me ci sono troppi stranieri, il nostro è un calcio difficile, difensivo, non sono abituati, poi si mangia bene. Qui ci sono tre cose che non costano nulla e che ti permettono di essere protagonista, avere straordinaria motivazione, elevato spirito di squadra e un gioco, il gioco è paragonabile a una trama di un film, avete mai visto un film senza trama? Hanno provato in America, ecco bocciato.”

Il Leao di San Siro contro il Paris Saint Germain lo lascerebbe ancora fuori?

"Io volevo 11 giocatori che giocavano con la squadra, per la squadra a tutto campo e tutto tempo, Leao ha avuto tanto da una parte e poco nel temperamento, il temperamento è una di quelle cose genetiche, difficili da avere, lui può essere un fuoriclasse? Sì, quando giocherà con la squadra, per la squadra, a tutto campo e a tutto tempo."