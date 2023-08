Sacchi: “Dimissioni Mancini? Sono rimasto basito. I soldi nel calcio…”

La notizia del giorno ieri è stata quella delle dimissioni di Roberto Mancini da ct della Nazionale. In tal proposito, oggi La Gazzetta dello Sport ha intervistato Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milaned ex ct degli Azzurri. La sua reazione immediata alle dimissioni: "Sono rimasto sorpreso. Di più, basito". Le motivazioni: "Il mondo del calcio è molto condizionato dai soldi, su questo non ci piove. Forse ci sarà stata anche qualche incomprensione con la Federcalcio, ma io non ne sono a conoscenza. E' probabile che ci sia qualche proposta in ballo".