Sacchi: “Allegri al Milan segna un netto cambio di passo, si fa sul serio…”

Un suo pensiero: “Che cosa penso di Allegri allenatore? Questa è la solita domanda che mi sento ripetere ogni volta che devo parlare di Max. Ho grande rispetto per Allegri e per il suo lavoro. È un allenatore che ha sempre fatto il suo dovere ovunque sia andato. Devo ammettere che a me piace un calcio diverso dal suo. Non c'è niente di male, è una questione di gusti. E, come dicevano i latini, de gustibus non disputandum est... Ci tengo a dire una cosa con molta chiarezza perché in passato ci sono stati troppi equivoci: io non ho nulla contro Allegri, mi è semplicemente capitato nelle stagioni precedenti di muovere delle critiche al suo calcio e alle sue squadre. Tutto qui, niente di personale. Se mi chiedete: le sue squadre hanno giocato bene? Beh, allora, devo ammettere che io mi diverto quando vedo un calcio collettivo e offensivo, e non un calcio individuale e difensivo”.