Sacchi e l’aneddoto su Berlusconi: “Al Milan convocò i giocatori e disse”

“Un nuovo vento soffia sull’Europa del calcio: il guardiolismo. Non da oggi, sia ben chiaro, ma adesso molti allenatori che si rifanno alle idee di Guardiola trovano club e presidenti disposti a ingaggiarli. Avere alle spalle un presidente che crede in te è fondamentale, come lo fu per me Berlusconi che un giorno, nei miei primi mesi milanisti, convocò i giocatori e disse loro: «Ho la massima fiducia in Arrigo. Chi crede in lui resterà. Chi non crede in lui se ne andrà». Che forza mi diede in quel momento!”.