Sabatini: “Euroderby? Non c’è un favorito. L’Inter ha di più del Milan”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Walter Sabatini ha parlato in vista della semifinale di Champions League tra Milan e Inter: "Non c’è favorito. Certo il calcio che gioca adesso l’Inter mi viene da pensare che hanno un po’ di più del Milan. Ma so anche che il Milan metterà in campo tutte le risorse morali, psicologiche e tecniche che ha. Ma sarà una partita imprevedibile nel risultato".