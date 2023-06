Sabatini: “Comportamento di Cardinale increscioso, sono arrabbiato”

L'ex direttore sportivo della Salernitana, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua sull'addio di Maldini e Massara al Milan

Redazione Il Milanista

Il Milanha deciso di cambiare i vertici dell'area tecnica. Dopo l'ultimo incontro, Gerry Cardinale ha scelto di mandare via Paolo Maldini e Frederic Massara. Ieri è arrivata l'ufficialità per il direttore tecnico e a breve si attende quella per il direttore sportivo.

Ai microfoni di Sky Sport, Walter Sabatini ha commentato la vicenda: "È increscioso il comportamento di Cardinale, non è un comportamento normale. Maldini e Massara hanno riportato in alto il Milan, lo hanno riportato in Champions dopo anni, hanno valorizzato molti giocatori. Forse questo Cardinale non lo sa".

L'ex ds della Salernitana poi ha continuato: "Maldini e Massara hanno ricevuto molte critiche per i giocatori persi a zero: se avessero rinnovato Donnarumma a 10 milioni, per esempio, adesso il Milan sarebbe in difficoltà. Quello che è successo dopo conferma che hanno preso le decisioni giuste. Sono arrabbiato per quello che è successo. Conosco bene Maldini e Massara, sono due dirigenti di alto livello".