Royal: “Dicevano che avrei fatto un passo indietro, ma non è vero”

L'ex giocatore rossonero Emerson Royal ha parlato in vista dell'inizio della stagione con il Flamengo. Le sue parole...

Nel corso della sua presentazione ufficiale al Flamengo ha parlato Emerson Royal il quale ha detto: “Avevo alcune offerte per restare in Europa. Sono andato via dal Brasile a 20 anni, molto giovane. Mi dicevano che tornando avrei fatto un passo indietro nella carriera, ma è esattamente il contrario. Il Flamengo è una squadra enorme, una delle più grandi del mondo. Sappiamo che impatto ha il Flamengo a livello mondiale. Ovunque sono stato, tutti conoscono il Flamengo”.

Ancora le sue parole

“Ho un legame particolare con Filipe perché anche lui è stato un terzino. Aveva una grande forza fisica, e questo può aiutarmi. Mi ha già spiegato molte cose su cosa si aspetta da me. Mi ha detto che posso fare le finte e puntare l’uomo. Quando un allenatore mi dice questo, io rischio sempre tutto. Ha uno stile di gioco che mi attira molto. Gli piace attaccare, e credo che avrà un futuro brillante come allenatore”.