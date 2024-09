Rossoneri in nazionale: non solo i francesi impegnati ieri sera

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Riavvolgendo il nastro nel primo weekend di sosta della Serie A, il venerdì sera dedicato alle Nazionali ha visto qualche rossonero impegnato nei vari match in programma. Il grosso ha riguardato Francia-Italia a Parigi, con la vittoria azzurra per 3-1 nella prima giornata di Nations League (gruppo 2). Per i Bleus in campo dall'inizio alla fine Mike Maignan - incolpevole nei gol - e Theo Hernández, invece Youssouf Fofana ha cominciato nella mediana del CT Deschamps per poi uscire poco prima dell'ora di gioco. I francesi, sorpresi in casa e fermi a quota zero in classifica, potranno rifarsi già nelle prossime ore contro il Belgio”.