Rossoneri in hotel in vista del match di stasera: gara numero 3000

Si rivede Ibra: tra i convocati dopo 8 lunghi mesi. Non si vede Dest: messo fuori da Pioli per scelta tecnica

Pochi minuti fa la squadra è arrivata all'Hotel Melià, in zona San Siro, in vista della sfida Milan-Torino di stasera che aprirà la 22a giornata di Serie A. Lo svedese Zlatan Ibrahimovictra i convocati dopo ben 8 mesi dall'ultima volta. Assente Sergino Dest (per scelte tecnica) e i soliti noti (Maignan, Florenzi, Tomori, Ballo-Touré e Bennacer).