Romano: “Era fatta per Liberali al Catanzaro, poi è saltato tutto”

Il noto giornalista Fabrizio Romano ha parlato del mercato estivo rossonero. Sentiamo tutte le sue parole...

In esclusiva sul suo canale Youtube ha parlato Fabrizio Romano il quale ha detto: “Mercato Milan? Nonostante si era dato per fatto il trasferimento di Liberali a titolo definitivo al Catanzaro non era così, oggi è arrivata la conferma definitiva”.

Ancora le sue parole

“Situazione attualmente bloccata, congelata. Non era un affare fatto. Era sicuramente un affare vicino alla chiusura ma il Milan non ha mai dato l’ok a procedere a quelle condizioni tra formula e parte economica. Voglio aggiungere un dettaglio: il Milan non vorrebbe far partire oggi Liberali a titolo gratuito, a zero con percentuale su futura vendita”.