Romano: “Ora la volontà del Milan è di rinnovare Liberali”

Il noto giornalista Fabrizio Romano ha parlato del mercato estivo rossonero. Sentiamo tutte le sue parole...

In esclusiva sul suo canale Youtube ha parlato Fabrizio Romano il quale ha detto: “Situazione legata a Liberali? Il Milan sta cercando due strade. La prima, complicata per una serie di situazioni dettate dal pregresso, da quello che non è successo in questi mesi, ovvero rinnovare il calciatore”.

Ancora le sue parole

“Il Milan non si è mai approcciato con convinzione al rinnovo di Liberali, mentre ora sta valutando seriamente di rinnovare il calciatore. Vuole provare a rinnovare Mattia Liberali ma è una strada complicata. Non impossibile perché nel calcio nulla è impossibile, ma è molto molto molto complicata. L’altra strada è un trasferimento a titolo definitivo, ma non gratuito. Vedremo questa operazione come si potrà sviluppare”.