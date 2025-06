Romano: “Osimhen ancora nei pensieri arabi, vi dico che…”

Vai nel canale Telegram del Milanista > In esclusiva sul suo canale YouTube ha parlato il giornalista Fabrizio Romano il quale ha detto: “Quello che posso dirvi è che l’Al-Hilal, nonostante le difficoltà nel raggiungere un accordo con Theo ed Osimhen continua a pensare a questi giocatori: non ha ancora definitivamente mollato queste piste per andare poi a chiudere altri giocatori, almeno ad oggi”.