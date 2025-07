Romano: “Jashari ha in testa solo il Milan, intrigo per Brown…”

Fabrizio Romano ha commentato le questioni relative ai colpi in entrata in casa del Milan. Ecco tutte le ultime novità

Giulia Benedetti Redattore 12 luglio 2025 (modifica il 12 luglio 2025 | 09:56)

L’esperto di mercato Fabrizio Romano è intervenuto sul proprio canale YouTube, dove ha dato degli aggiornamenti sulle questioni in casa Milan.

Su Brown: "C'è un intrigo in corso per Archie Brown. Il Milan e il Fenerbahçe hanno entrambe un accordo con il Gent, ora entra in ballo la parte giocatore. Il terzino sa da tempo dell'interesse del Milan, mentre i turchi si sono mossi parecchio nelle ultime ore visti gli ottimi rapporti con i suoi agenti. Il Fenerbahçe accetta di pagare tutte le richieste di Brown e del suo entourage, dunque la sua offerta è economicamente migliore rispetto a quella del Milan”.

La volontà del giocatore: “Il giocatore però sogna al Milan e ha dato la priorità ai rossoneri. C'era addirittura un jet privato già pronto a Bruxelles per portare l'inglese ad Istanbul, ma su quell'aereo il giocatore non è mai salito. A quel punto il Milan, che offre meno al giocatore, circa 1,5 milioni di euro a stagione, manda il suo jet privato per Brown, aspettando la sua scelta finale. Il terzino ha dato la sua preferenza al Milan, ma queste operazioni vanno chiuse”.

Su Jashari: "C'è stata una chiamata del West Ham ad Ardon Jashari, ma il giocatore svizzero ha ringraziato e declinato l'offerta perché ha in testa solo il Milan. Il giocatore spinge sempre per trasferirsi in rossonero, ma per ora il Club Brugge non accetta l'offerta del Diavolo".

Su Jackson: "Nicolas Jackson piace tanto al Milan che era stato già vicino a prenderlo dal Villarreal. I costi però al momento sono molto alti perché il Chelsea lo valuta tanto. Poi nel mercato le cose possono cambiare, ma al momento i costi sono molto alti".