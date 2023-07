Romano: “Okafor tra i giovani europei più interessanti. Sull’infortunio…”

Proprio del nuovo giocatore del Milan ha parlato Francesco Romano , uno degli agenti che hanno curato il passaggio di Noah Okafor in rossonero. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a Milan News: “È successo che Okafor è un giovane tra i più interessanti del panorama europeo e quindi siamo qui perché lui merita un palcoscenico del genere. Il Milan ha creduto in questa cosa… Siamo tutti molto contenti”.

Sulla trattativa: "È stata una trattativa come tutte le altre, siamo abituati a varie tempistiche. Non voglio aggiungere troppi dettagli, scusate (sorride, ndr). L'infortunio? Tutto risolto, è in piena forma e domani (oggi, ndr) parte per gli USA”.