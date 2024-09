Romagnoli: “Sono legato al Milan, è l’altra metà del mio cuore”

Alessio Romagnoli oggi si è recato a Monza per assistere al Gran Premio d'Italia di Formula Uno . Intercettato dalle telecamere di Sky Sport, il difensore della Lazio ed ex capitano rossonero, ieri in campo nel pareggio contro il Milan , ha parlato delle due squadre.

Le parole di Romagnoli

"Il Milan è per me una squadra fantastica, ci sono legato e sono cresciuto nel Milan. Ora sono nella mia squadra del cuore ma il Milan è l'altra metà. Ieri è stato molto emozionante, è stata una bella partita e oggi siamo qui a divertirci. Noi punteremo l'Europa, a fare bene in Europa League e a fare il massimo in campionato per cercare di andare in Champions League".