Alle 18 Roma-Milan: vediamo il match preview dell’Olimpico

QUI MILANELLO

“Imbattuto ad aprile tra campionato e Champions League, il Milan vuole chiudere un mese importante andando via da uno stadio che evoca dolci ricordi con il massimo della posta in palio. Con i soli Ibrahimović e Pobega come indisponibili, Mister Pioli recupera Calabria - squalificato in occasione di Milan-Lecce - e l'acciaccato Giroud, e potrebbe optare per lo stesso 4-2-3-1 visto, nel corso del mese, in occasione delle tre sfide contro il Napoli, con il duo Tonali-Krunić in mediana e il trio Díaz-Bennacer-Leão in appoggio alla punta centrale. L'unico ballottaggio sembra relativo al centrale che affiancherà Tomori in difesa, con Kjær e Kalulu in corsa per una maglia: il danese parte favorito. I tre sopracitati sono, tra l'altro, tra i sei diffidati in casa rossonera: una lista completata da Pobega, Rebić e Thiaw”.