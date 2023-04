Roma-Milan: ecco le formazioni ufficiali del match dell’Olimpico

Tra pochi minuti i rossoneri scenderanno in campo allo stadio Olimpico di Roma per il terzo anticipo della 32esima giornata di Serie A. Quella di oggi sarà una partita importante per il campionato dei rossoneri. Il Milan di Stefano Pioli sarà impegnato contro la Roma e, con una vittoria, il diavolo si riprenderebbe il quarto posto in solitaria allungando proprio sulla Roma. Ora le due squadre sono infattiappaiate in graduatoria.