Ecco dove è possibile vedere Roma vs Milan in TV

Alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena la partita Roma vs Milan. Ecco dove è possibile vederla

Sul sito ufficiale del Milan si legge un comunicato in merito a dove è possibile vedere Roma vs Milan di questa sera in tv.

Ecco il comunicato — “La sfida sarà trasmessa, in Italia, da DAZN, a partire dalle 18.00. Per guardare la partita in un altro paese, puoi consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 16.45 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio dell'Olimpico. Al termine della gara, approfondimenti, interviste e la conferenza stampa di Mister Pioli. Dalle 17.55 appuntamento anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction di Roma-Milan. Da non perdere anche la copertura del match sui nostri profili social, su acmilan.com e AC Milan Official App”.

Qui Serie A — “Per dirigere il match dell'Olimpico è stata scelta l'esperienza di Daniele Orsato. Il 47enne di Schio sarà alla 271ª direzione nella massima serie e vanta 33 precedenti in campionato con il Milan. Per l'arbitro veneto è il terzo Roma-Milan in carriera (1-1 nel gennaio 2016, 2-1 giallorosso nell'ottobre 2019) e la terza partita stagionale con entrambe le squadre: Milan-Juventus 2-0 e Lecce-Milan 2-2 con la squadra di Pioli; Roma-Lazio 0-1 e Napoli-Roma 2-1 con quella di Mourinho. Orsato sarà assistito dai guardalinee Baccini e Berti, dal quarto ufficiale Camplone e dal VAR Di Paolo (Abbattista agirà da AVAR)”.

La classifica attuale — “La 32ª giornata di Serie A si è aperta venerdì 28 aprile con Lecce-Udinese 1-0. e Spezia-Monza 0-2. Sabato 29, oltre a Roma-Milan, si giocherà Torino-Atalanta alle 20.45. Il resto del turno si disputerà domenica 30: Inter-Lazio alle 12.30; Cremonese-Hellas Verona, Napoli-Salernitana e Sassuolo-Empoli alle 15.00; Fiorentina-Sampdoria alle 18.00 e, in chiusura, Bologna-Juventus alle 20.45. Questa è la classifica aggiornata della Serie A TIM: Napoli 78; Lazio 61; Juventus 59; Milan, Roma 56; Inter 54; Atalanta 52; Bologna e Monza* 44; Udinese*, Fiorentina e Torino 42; Sassuolo 40; Salernitana 33; Empoli 32; Lecce* 31; Spezia* 27; Hellas Verona 26; Cremonese 19; Sampdoria 17. (* = una partita in più)”.