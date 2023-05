Milan, i risultati del settore giovanile nell’ultimo weekend

Oltre alla Prima Squadra di Pioli, anche varie rappresentative del settore giovanile rossonero sono scese in campo: ecco tutti i risultati

Oltre alla vittoria della Prima Squadra, anche il settore giovanile ha avuto formazioni impegnate. Di seguito il resoconto del sito ufficiale del Milan: "Fine settimana di sole vittorie per il Settore Giovanile rossonero, che festeggia il passaggio del turno dell'Under 16, che supera brillantemente gli Ottavi e entra tra le migliori otto della stagione. Buona partenza nei Quarti anche per l'U15, che supera di misura il Como e compie un piccolissimo passo verso la Semifinale. L'U18 vince a Venezia e aggancia il Torino al terzo posto, in attesa dell'ultima giornata di campionato. Bene l'U15 Femminile, che batte 6-0 il Brescia e consolida il primato nel Gruppo 2 della Fase Interregionale.